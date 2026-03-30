Трамп: Иран принял часть плана, но США расширят требования

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что иранская сторона согласилась с большей частью мирного плана, но США намерены увеличить требования.
«Они согласились с большинством наших пунктов… Они согласны с нами по плану. Мы запросили 15 пунктов, и в основном они приняты, а мы собираемся запросить ещё пару дополнительных вещей», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Трамп отметил, что переговоры с Ираном «идут очень хорошо». По его словам, «новое руководство Ирана разумнее».
«Мы имеем дело с другими людьми, с которыми никто раньше не имел дела. Это совершенно другая группа людей… а теперь у власти, по сути, уже третья группа, и эта третья группа людей, похоже, гораздо более разумна», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Министерство войны Соединённых Штатов готовит многонедельную наземную операцию на территории Ирана.