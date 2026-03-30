«РГ»: Удар Ирана по американской базе выявил уязвимость элитных самолетов США

Иранская атака на авиабазу США в Саудовской Аравии с уничтожением самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS подчеркнула уязвимость дорогой американской техники. Такое мнение выразили военный эксперт Василий Дандыкин и представитель ОКБ Сухого Александр Верейкин.

По их словам, E-3 Sentry — это воздушный командный пункт стоимостью в десятки или сотни миллионов долларов, из которых у США всего 16 единиц. Уничтожение даже одной машины серьезно подорвало возможности ВВС США на Ближнем Востоке. Эксперты отметили, что размещение таких систем на передовых базах больше неактуально.

Иран применил дроны и другие средства, явно анализируя опыт специальной военной операции (СВО), добавил Дандыкин. Подобные удары истощают ресурсы американских баз в странах Персидского залива, передает «Российская газета».

29 марта стало известно, что иранские вооруженные силы уничтожили американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

28 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что иранские войска нанесли удар по американскому авианосцу сразу с 17 направлений, из-за чего военнослужащим пришлось спасаться бегством.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше