«РГ»: Удар Ирана по американской базе выявил уязвимость элитных самолетов США

По их словам, E-3 Sentry — это воздушный командный пункт стоимостью в десятки или сотни миллионов долларов, из которых у США всего 16 единиц. Уничтожение даже одной машины серьезно подорвало возможности ВВС США на Ближнем Востоке. Эксперты отметили, что размещение таких систем на передовых базах больше неактуально.
Иран применил дроны и другие средства, явно анализируя опыт специальной военной операции (СВО), добавил Дандыкин. Подобные удары истощают ресурсы американских баз в странах Персидского залива, передает «Российская газета».
29 марта стало известно, что иранские вооруженные силы уничтожили американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
28 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что иранские войска нанесли удар по американскому авианосцу сразу с 17 направлений, из-за чего военнослужащим пришлось спасаться бегством.