США пропустят танкер из РФ к Кубе во время блокады: Москва обеспечит жизненно важные поставки нефти в страну

О ситуации также высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что многие государства выступили против блокирования Кубы. Москва также не поддерживает действия США, уведомил Дмитрий Песков. Как сообщил представитель Кремля, Россия развивает отношения с Кубой. Страна намерена оказывать поддержку острову в тяжелые времена.