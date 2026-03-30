США пропустят танкер из РФ к Кубе во время блокады: Москва обеспечит жизненно важные поставки нефти в страну

Власти Соединенных Штатов приняли решение пропустить российский нефтяной танкер к берегам Кубы. Блокада государства длится уже несколько месяцев. Российский танкер обеспечит жизненно важные поставки нефти в страну. Так оповестил неназванный американский чиновник в диалоге с The New York Times.
По данным газеты, танкер может прибыть в Кубу во вторник. Это изменит вектор обостряющегося кризиса в государстве, считают аналитики. Танкер сможет обеспечить Кубу топливом. РФ имеет возможность не дать запасам нефти в государстве полностью исчерпать себя.
«Береговая охрана США разрешает российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы, обеспечив островному государству жизненно важные поставки энергоносителей после нескольких месяцев нефтяной блокады», — отмечает автор.
Газета напомнила, что кризис начался после очередного указа американского лидера Дональда Трампа. Он ввел нефтяную блокаду на Кубе. Ситуация с энергоресурсами оказалась дестабилизирована.
Глава Белого дома в начале марта предрек Кубе скорое падение из-за кризиса. Президент Соединенных Штатов проинформировал о заинтересованности государства в достижении соглашения с американским правительством. Дональд Трамп заявил, что Куба понимает, что «скоро падёт». Он считает, что страна «очень сильно хочет» заключить сделку с Белым домом.
В Москве осудили блокаду Кубы. Агрессивные планы США вызывают тревогу после событий в Венесуэле, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что блокада Кубы является грубым нарушением международного права со стороны Вашингтона. Мария Захарова выразила надежду, что здравый смысл все же возобладает.
О ситуации также высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что многие государства выступили против блокирования Кубы. Москва также не поддерживает действия США, уведомил Дмитрий Песков. Как сообщил представитель Кремля, Россия развивает отношения с Кубой. Страна намерена оказывать поддержку острову в тяжелые времена.