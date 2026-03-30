В Железногорске прошел субботник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшие выходные в Железногорске сторонники партии «Единая Россия», депутаты и садоводы провели субботник. Совместными усилиями удалось расчистить важный участок реки.
17 марта на встрече депутатов с Союзом садоводов обсуждалась подготовка к весеннему половодью и пожароопасному периоду. Особое внимание уделили очистке берегов реки Тартат от сухой растительности и мусора. Садоводы указали на проблемный участок, где в прошлом году образовались опасные заторы из поваленных деревьев и мусора.
В ходе субботника присутствующие убрали захламленный участок, который мешал течению воды в прошлом году.
Параллельно муниципалитет проводит работы по очистке водопропускной трубы в районе «косого» переезда, сообщает Совет депутатов Железногорска.