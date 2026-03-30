В 15 районах Иркутской области временно отключат цифровое ТВ

Специалисты проведут профилактические работы.

Источник: Mail.ru

С 30 марта по 3 апреля в Иркутской области запланированы профилактические работы на сетях Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). В связи с этим в населенных пунктах 15 районов региона будет временно приостановлено вещание цифрового телевидения. Об этом сообщается на сайте Иркутского регионального радиотелевизионного передающего центра.

«Специалисты проводят работы поэтапно. Сегодня, 30 марта, с 11:00 до 17:00 “цифра” недоступна в Жигалово и Мамакане», — отметили в ведомстве.

31 марта в это же время телевидение отключат в населенных пунктах: Большая Речка (Иркутский район), Новостройка (Черемховский район), Укыр (Боханский район) и Хогот (Баяндаевский район).

1 апреля профилактические работы пройдут в Усть-Кутском, Качугском и Киренском районах. С 10:00 до 16:00 сигнал пропадет в поселке Казарки, а с 11:00 до 17:00 — в Качуге и Макарово.

2 апреля с 11:00 до 17:00 без цифрового ТВ временно останутся жители Большого Луга (Иркутский район), Казачинского (Казачинско-Ленский район), Звездочки (Ангарский городской округ), Кропоткина (Бодайбинский район), Нижнеудинска (Нижнеудинский район), Мольки (Усть-Удинский район), Олоя (Эхирит-Булагатский район) и Онота (Черемховский район).

3 апреля вещание приостановят с 11:00 до 17:00 в поселке Березняки Нижнеилимского района и в Манзурке Качугского района.

В ведомстве отметили, что все работы проводятся в плановом режиме и направлены на предотвращение возможных сбоев в работе оборудования в дальнейшем.

Ранее жителей Иркутской области предупредили о мошенничестве с помощью подписок.