В 15 районах Иркутской области временно отключат цифровое ТВ

С 30 марта по 3 апреля в Иркутской области запланированы профилактические работы на сетях Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). В связи с этим в населенных пунктах 15 районов региона будет временно приостановлено вещание цифрового телевидения. Об этом сообщается на сайте Иркутского регионального радиотелевизионного передающего центра.