За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 15 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ужуре при пожаре в жилом доме огнем повреждены кровля, веранда и имущество в квартире.
Общая площадь составила около 265 квадратных метров. На тушении работали 14 человек и четыре единицы техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского округа из-за той же причины сгорели жилой дом и хозяйственные постройки, также повреждена баня. Площадь пожара составила около 226 квадратных метров. Пострадал мужчина. На месте работали шесть человек и две единицы техники.
Всего за минувшую неделю в крае ликвидировано 76 пожаров, погибли три человека, травмы получили пять, спасены двое, сообщили в краевом МЧС.