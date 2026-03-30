«Звездный» спектакль «Костюмер» по пьесе Рональда Харвуда готовится в Приморской Горьковке

В Приморском академическом краевом драматическом театре имени Максима Горького готовится очередная премьера. На этот раз это будет спектакль «Костюмер» (16+), который ставит на Малой сцене режиссер Вадим Данцигер по всемирно известной пьесе Рональда Харвуда «Костюмер» (16+). Намечена дата первого премьерного показа — 16 апреля 2026 года. Времени осталось не так уж много, поэтому репетиции идут весьма интенсивно. На одну из них во Всемирный день театра были приглашены журналисты и блогеры. Обозреватель ИА PrimaMedia Александр Куликов подготовил для читателей небольшой рассказ об этом событии и о том, что последовало после него.
Спектакль действительно обещает быть звездным — в нем заняты все «крейсера» Приморской Горьковки: в роли сэра Джона, старого матерого актера, прославившегося коронной ролью короля Лира, — народный артист России Владимир Сергияков; в роли актера гастролирующей труппы сэра Джона — мистера Оксенби, написавшего пьесу, которую не хочет читать сэр Джон, — народный артист России Александр Славский; в роли пожилого актера из массовки Джеффри Торнтона, которому выпало счастье сыграть шута, пока прежний исполнитель Дэвенпорт-Скотт сидит в тюрьме, — заслуженный артист России Александр Запорожец.
Кроме того, в одной из главных ролей (режиссер труппы сэра Джона — Мэдж) занята заслуженная артистка России Светлана Салахутдинова (а также актриса Марина Волкова).
И, наконец, заглавную роль — Нормана, костюмера сэра Джона, исполняет заслуженный артист России Николай Тимошенко.
Еще двух персонажей пьесы Харвуда играют Валерия Запорожец (гражданская жена сэра Джона, актриса его труппы, которую все зовут Миледи и которая в «Короле Лире» играет Корделию) и Алина Жарикова (молодая актриса Айрин, на которую, верный своей натуре, положил глаз любвеобильный сэр Джон).
Пьесу, посвященную театру и написанную человеком театра (Рональд Харвуд, прежде чем стать драматургом, сценаристом и писателем, какое-то время служил в шекспировской труппе сэра Дональда Вулфита, где был личным костюмером сэра Дональда, который и стал прототипом сэра Джона), вполне можно определить как культовую прежде всего для самих актеров (пьеса о театре, пьеса об актерах, пьеса о любви к театру). Отсюда и такое трепетное отношение к истории, рассказанной Харвудом.
Впервые она была поставлена в 1980 году в Манчестере, в Королевском театре «Эксчейндж», в том же году была перенесена в Королевский театр в Лондоне, а затем была поставлена на Бродвее, и везде имела бешеный успех. И с тех пор с завидным постоянством пополняет репертуары самых разных театров во всем мире. Известны также несколько экранизаций, включая экранизацию (16+) 2015 года, где главные роли исполнили Энтони «Ганнибал Лектер» Хопкинс (сэр Джон) и Иэн «Гэндальф» Маккеллен (Норман).
У нас в стране «Костюмер» известен многим по телеверсии спектакля Московского театра имени Ермоловой (1987) с Зиновием Гердтом (Норман) и Всеволодом Якутом (сэр Джон) в главных ролях. Тот спектакль стал легендой. Кстати, Вадим Данцигер видел его непосредственно в театре имени Ермоловой. Было это еще в юности.
И вот теперь, спустя несколько десятилетий, достигнув золотого для режиссера возраста, придя к осознанию того, что хрестоматийная цитата из Станиславского: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве» — не просто красивая фраза, которую повторяют и в лад, и невпопад, а самое важное из того, чего нужно придерживаться в профессии, — постановка «Костюмера» в Приморском драмтеатре имени Горького.
Кстати, сэр Джон, один из двух главных героев пьесы Харвуда, что любит он: искусство в себе или себя в искусстве? А может быть, и то, и другое — так тоже бывает. В общем, доживем до 16 апреля, дня премьеры, узнаем. А пока репетиция. Хоть и открытая, но не на публику, ну разве что самую малость. Всё-таки полработы — сами знаете кому — не показывают.
Тем не менее, как сказал Владимир Сергияков на пресс-подходе после репетиции (точнее будет сказать, на пресс-посиделках), ему так называемая «четвертая стена» (то есть зрители) нисколько не мешала.
«А мне эта история даже нравится. Она как бы подстегивает. Дает дополнительную раскрепощенность. Так что приходите», — обратился к друзьям-журналистам Николай Тимошенко.
«Ну, мы как бы научены не замечать того, что нам может мешать, в данном случае пусть даже с какой-то суеверной точки зрения. Сейчас мы находимся на том этапе, когда всё интимное, как Вы сказали (обращается к журналистке, задавшей вопрос), уже состоялось. А сейчас мы просто ищем, как лучше сыграть тот или иной эпизод», — подвел черту Данцигер.
Как происходят поиски? Да очень просто, по Эфросу, если можно так выразиться. «Идем вслед за словами в поисках живого человека».
Попробуем так. Или так. А можно еще и так. А помните, в прошлый раз так было лучше. Давайте повторим, но прибавим еще и это. Так поэт пишет стихи, а композитор музыку, разрушая (для себя, молодого и неопытного) миф о спонтанной гениальности Моцарта и с удовольствием влезая в шкуру матерого ремесленника Сальери.
Ну и актеры, они ведь тоже разные бывают. Один сосредоточен, всё время что-то складывает внутри себя, прислушиваясь к режиссеру. Другой, полностью доверяя режиссеру, ждет его решений, откладывая их в невидимую копилку. И решения возникают. Порою так быстро, что и не понять: то ли режиссер всё заранее знает, и теперь его задача — подвести актеров к схеме так, чтобы они не поняли, что это схема; то ли режиссер быстрее всех находит нужное решение эпизода, как человек, который играет все роли одновременно.
Появляется Владимир Сергияков. Или сэр Джон? Без разницы. Тут вот что интересно. Играется депрессивный эпизод, в котором сэр Джон сбежал из больницы, куда попал с подозрением на сумасшествие. Перепутал реальности: стал играть сцену бури из «Короля Лира» прямо на улице, в разгар воздушной тревоги (время действия в пьесе — 1942 год). Норман рассказывает об этом Миледи. Оба напуганы и растеряны. Депрессивный, короче, эпизод. Но тут появляется сэр Джон — Владимир Сергияков, и в зальчике становится как-то светло. Словно солнце взошло, или шторы на окнах раздвинули.
Сергияков — сэр Джон усаживается в мягкое красное кресло, словно на трон, перед гримировочным зеркалом. Он выйдет на сцену сегодня вечером, подарив публике из любимого короля Лира, а себе небывалый триумф.
И тут происходит очень интересный момент. Владимир Николаевич замечает, что кресло сегодня не то, что вчера. Во вчерашнем было удобнее откинуться назад. Даже прилечь слегка. Именно так должен вести себя сэр Джон, привыкший к тому, что в этом театре всё делается под него — и людьми, и предметами. Такое превращение актера в образ, а образа в актера, их совпадение во времени и пространстве — магически завораживает. И, конечно, сегодняшнее кресло — это временное кресло, а то, настоящее, нужное кресло вернется на свое место уже завтра. Когда его чуть-чуть подшаманят.
— Сегодня мы решили сделать эксперимент — пустить зрителя в театр в международный день театра. Я не буду перечислять, какие мастер-классы и экскурсии уже прошли. Потом будут ночь театра, вечером спектакль «Гамлет» (12+). Посещение театра сегодня уже стало потребностью. И то не наша выдумка. Это желание действительно возникает и у молодого поколения, и у среднего, и у любого поколения зрителей — оказаться в театре. Не только в зрительном зале, но и за кулисами. А что привлекает в театре? Вы знаете, ответ банален. Кино хорошего сейчас нет, книги стали читать меньше, в библиотеки ходить реже. И, как мне кажется, что то самое место встречи — это театр, где можно надеть красивое платье или костюм и оказаться среди тех, кого можно считать единомышленниками. И, прежде всего, встретиться с артистами, которые не лгут. А я строю театр, который не лжет, — эти слова принадлежат уже художественному руководителю Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького, народного артиста России Ефима Звеняцкого.
Репетиция нового спектакля «Великий Гэтсби». Первые премьерные показы — 30 апреля, 2 мая и 2 мая. Ну, а пока репетиции, репетиции и еще раз репетиции. Ну, а где еще проводить главный профессиональный праздник — Всемирный день театра? Конечно, на работе.
Хотя, как сказал народный артист России Владимир Сергияков, в театре не работают. Театру только служат.