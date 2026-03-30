«Звездный» спектакль «Костюмер» по пьесе Рональда Харвуда готовится в Приморской Горьковке

— Сегодня мы решили сделать эксперимент — пустить зрителя в театр в международный день театра. Я не буду перечислять, какие мастер-классы и экскурсии уже прошли. Потом будут ночь театра, вечером спектакль «Гамлет» (12+). Посещение театра сегодня уже стало потребностью. И то не наша выдумка. Это желание действительно возникает и у молодого поколения, и у среднего, и у любого поколения зрителей — оказаться в театре. Не только в зрительном зале, но и за кулисами. А что привлекает в театре? Вы знаете, ответ банален. Кино хорошего сейчас нет, книги стали читать меньше, в библиотеки ходить реже. И, как мне кажется, что то самое место встречи — это театр, где можно надеть красивое платье или костюм и оказаться среди тех, кого можно считать единомышленниками. И, прежде всего, встретиться с артистами, которые не лгут. А я строю театр, который не лжет, — эти слова принадлежат уже художественному руководителю Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького, народного артиста России Ефима Звеняцкого.