Хабаровские прокуроры научили школьников защищаться от кибераферистов

В Хабаровске прокуратура края провела урок по защите от киберпреступлений для учеников 5 кадетского класса школы № 46. Мероприятие прошло в рамках профилактики преступлений среди несовершеннолетних и в отношении них, сообщили в надзорном ведомстве.
Старший прокурор отдела государственных обвинителей Александра Шамсулина провела для ребят психологический тренинг. Школьники изучили основные правила защиты личных данных в интернете и узнали, как не стать жертвой дистанционного мошенничества.
Дети познакомились с разными видами киберпреступлений и получили практические рекомендации, как не попасть в сети злоумышленников. Особое внимание уделили безопасному поведению в социальных сетях и мессенджерах.
В завершение урока прошла игра «Советы мамы и папы». Каждый участник выступал в роли родителя и давал советы сверстникам, как избежать вовлечения в преступления, связанные с информационными технологиями.
Такие встречи помогают детям лучше понимать опасности цифрового мира и учат правильно реагировать на подозрительные ситуации. Прокуратура края планирует продолжать проводить подобные уроки в школах региона.