В Красноярске к концу недели потеплеет до +11 градусов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Погода в конце марта-начале апреля останется преимущественно пасмурной, местами возможны осадки.
В понедельник, 30 марта, днем около +1 градуса, ночью до −7С. В последний день марта потеплеет до +6 градусов, ночью около −2С.
В среду, 1 апреля, днем синоптики прогнозируют до +7С, ночью около +1С В четверг и пятницу температура будет на уровне +6 градусов, а ночью до +2С.
В субботу ожидается до +8 градусов днем. К воскресенью, 5 апреля, в городе потеплеет до +11 градусов.
Осадки прогнозируют в четверг, пятницу и воскресенье, преимущественно ночью.