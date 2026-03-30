В Красноярском крае из-за выезда на «встречку» за год погибли 75 человек

В Красноярском крае за год произошли 169 лобовых столкновений на «встречке».

Источник: Комсомольская правда

29 марта в Госавтоинспекции Красноярского края озвучили итоги года по авариям, случившимся из-за выезда на встречную полосу движения. За 2025 год по этой причине произошли 169 ДТП, в которых 270 человек получил травмы, а 75 погибли.

В ведомстве предупредили, что каждое третье столкновение на «встречке» оказывается смертельным. Во время проведенного опроса водители поделились, что чаще всего они идут на рискованный маневр из-за того, что опаздывают. Стремление выгадать несколько минут таким способом с большой долей вероятности может стоить жизни. Подсчитано, что даже при скорости 40 километров в час удар при лобовом столкновении может стать фатальным не только для человека за рулем, но и для его пассажиров на переднем и заднем сиденьях.