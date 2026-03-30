«Кинжал» пронзил бункер с генералами НАТО: главная новость СВО 30 марта

Российские военные продолжают наносить массированные удары по объектам ВСУ. На авиабазе в Староконстантинове по целям ударили «Кинжалы». По сообщению пророссийского подполья, к месту взрывов проели порядка десяти скорых, а также были замечены эвакуационные вертолеты.
Какие объекты были вскрыты и ликвидированы, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, комментируя главную новость СВО 30- марта.
«Били по целям, указанным разведкой. Это могла быть ремонтная база самолетов, место хранения ГСМ, склад боеприпасов и командный пункт управления авиацией на аэродроме», — объяснил собеседник издания.
Автомобили скорой помощи и эвакуационные вертолеты, по словам Попова, указывают на то, что удар был нанесен по командному пункту, который находился в бункере.
«Значит, попали в помещение, где или совещание было, или находились дежурные силы с личным составом. Цель выбрана не случайно, ликвидировать могли не только украинских офицеров и генералов ВВС, но и западных советников. Они явно присутствуют в Староконстантинове, потому что там базируются оставшиеся у Украины F-16 и Mirage 2000», — уточнил военный эксперт.
Отметим, что удары по авиабазе Староконстантинов наносятся регулярно. Как отмечают военные эксперты, этот объект находится под пристальным наблюдением нашей разведки. Как только поступает информация о том, что там проводится мероприятие с участием высших чинов ВСУ и офицеров НАТО либо туда переводят самолеты НАТО, наносится удар.