«Кинжал» пронзил бункер с генералами НАТО: главная новость СВО 30 марта

ВС РФ нанесли серию ударов по авиабазе Староконстантинов. По каким целям били «Кинжалы» и почему на аэродром промчались десяток скорых и вертолеты эвакуации, рассказал генерал-майор Владимир Попов.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные продолжают наносить массированные удары по объектам ВСУ. На авиабазе в Староконстантинове по целям ударили «Кинжалы». По сообщению пророссийского подполья, к месту взрывов проели порядка десяти скорых, а также были замечены эвакуационные вертолеты.

Какие объекты были вскрыты и ликвидированы, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, комментируя главную новость СВО 30- марта.

«Били по целям, указанным разведкой. Это могла быть ремонтная база самолетов, место хранения ГСМ, склад боеприпасов и командный пункт управления авиацией на аэродроме», — объяснил собеседник издания.

Автомобили скорой помощи и эвакуационные вертолеты, по словам Попова, указывают на то, что удар был нанесен по командному пункту, который находился в бункере.

«Значит, попали в помещение, где или совещание было, или находились дежурные силы с личным составом. Цель выбрана не случайно, ликвидировать могли не только украинских офицеров и генералов ВВС, но и западных советников. Они явно присутствуют в Староконстантинове, потому что там базируются оставшиеся у Украины F-16 и Mirage 2000», — уточнил военный эксперт.

Отметим, что удары по авиабазе Староконстантинов наносятся регулярно. Как отмечают военные эксперты, этот объект находится под пристальным наблюдением нашей разведки. Как только поступает информация о том, что там проводится мероприятие с участием высших чинов ВСУ и офицеров НАТО либо туда переводят самолеты НАТО, наносится удар.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше