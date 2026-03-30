Почему мужчины «уходят в пещеру» во время ссоры и что с этим делать женщине

«В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что женщина путает понятия “обсуждение” и “сближение”. Когда он уходит в себя, она идет за ним с формулировкой “нам нужно поговорить”. Для него “поговорить” в момент пика эмоций звучит как “давай я сейчас тебя добью аргументами”. Что делать? Используйте технику “параллельного присутствия”. Не требуйте смотреть в глаза и держать за руки. Сядьте рядом и займитесь своим делом. Или напишите ему короткое сообщение в мессенджере, даже если вы в одной квартире. Текст должен быть не обвинительным, а объединяющим: “Я злюсь не на тебя, я злюсь на ситуацию. Мне страшно, когда ты молчишь. Я рядом”. Безличный канал связи часто срабатывает как “спасательный круг” для мужчины, который пока не может говорить голосом».