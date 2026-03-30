Сигнал Зеленскому: как ликвидировали служившего в ВСУ комика Петрова

Стендап-комик Артур Петров подписал контракт с ВСУ в апреле 2025 года, спустя год боевика ликвидировали. Обстоятельства операции — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Ликвидация служившего в украинской армии стендап-комика Артура Петрова является сигналом для Владимира Зеленского, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Известно, что Петров подписал контракт с ВСУ в апреле 2025 года. В последние месяцы он служил в 43-й отдельной механизированной бригаде и находился на линии боевого соприкосновения. Комика-боевика ликвидировали 18 марта.

Инцидент, по информации Иванникова, произошел в районе Купянска-Узлового в Харьковской области. Предварительно, его мог настигнуть дрон.

«Ликвидация комика — хороший сигнал Зеленскому, который и сам является юмористом. В этой очереди Зеленский может оказаться следующим среди таких же комиков-нацистов, погибших в этом бессмысленном сопротивлении», — отметил специалист.

Напомним, Зеленский начал свой путь именно с КВН со скандально известной командой «95-й квартал». Спустя несколько лет команда создала шоу «Вечерний квартал», в котором Зеленский выступал идеологом, автором, режиссером и ведущим актером. В частности, команда неоднократно высмеивала русских жителей Украины.

