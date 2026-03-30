В Биробиджане главу УК оштрафовали за «забытый» лифт без страховки

Прокуратура Биробиджана заступилась за жителей многоквартирного дома по улице Парковой, которые долгое время не могли пользоваться лифтом. В ходе проверки выяснилось, что управляющая компания попросту не застраховала оборудование, из-за чего его эксплуатация и техобслуживание стали невозможны. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Больше всего от бездействия коммунальщиков пострадали инвалиды и пожилые люди, для которых исправный лифт — единственная связь с внешним миром. Прокуратура внесла руководителю организации представление с требованием немедленно привести оборудование в рабочее состояние.
Кроме того, в отношении главы управляющей компании было возбуждено административное дело за нарушение требований к безопасности лифтов. По итогам рассмотрения дела виновному назначен штраф. Теперь прокуратура будет контролировать, как быстро лифт снова пойдет по этажам.
