Омский производитель вошел в топ‑3 мороженщиков России

В свежем рейтинге крупнейших производителей лакомства омская фабрика уступила только двум гигантам.

Стали известны итоги ежегодного рейтинга производителей мороженого в России за 2025 год. Исследование подготовили информагентство Milknews совместно с консалтинговой компанией Streda Consulting. Согласно обнародованным данным, одно из омских предприятий заняло третье место по объему выпуска продукции.

Специалисты использовали официальные данные участников с последующей верификацией и корректировкой на основе аналитических источников. Согласно исследованию, объем производства на фабрике, расположенной в Омске, составил 45,5 тыс. тонн. При этом по сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 6,8%.

Лидером рейтинга стала компания из другого региона с объемом 76 тыс. тонн, второе место сохранила за собой столичная группа, выпустившая 50,5 тыс. тонн.

Ранее мы рассказывали о планах по строительству в регионе еще одного крупного хладокомбината, который должен удвоить мощности местного производства.