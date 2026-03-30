Омский эпидемиолог отделила факты от домыслов о вакцинации

Она подчеркнула, что в целом профилактика всегда лучше, нежели меры по лечению, когда человек уже заболел.
Для начала врач разобрала миф о том, что от самой прививки можно заболеть. На самом деле современные инактивированные вакцины не содержат живых микроорганизмов. В них есть лишь фрагменты вируса или бактерии, по которым иммунитет учится распознавать то, с чем должен бороться. Повышение температуры или слабость после укола — это не болезнь, а признак работы иммунной системы. Организм тренируется для успешного отпора при реальной инфекции.
Миф номер два касается естественного иммунитета, мол, после болезни он крепче и лучше. На самом деле, отметила Токмолаева, цена «естественного» иммунитета может быть слишком высокой. Инфекции часто оставляют после себя осложнения в виде поражений сердца, легких, суставов или нервной системы. Вакцина же помогает получить защиту, минуя этап тяжелого заболевания. А иммунный ответ после прививки зачастую более предсказуем и стабилен.
Еще один миф гласит, что вакцинация — это слишком большая нагрузка на организм. На самом деле человек каждый день сталкивается с тысячами антигенов: из воздуха, еды, воды, при контакте с предметами.
«Наш иммунитет работает в режиме 24/7. По сравнению с этой ежедневной нагрузкой, антигены в вакцине — это лишь “капля в море”. Современные препараты высокоочищены, а их состав строго дозирован, чтобы вызвать защиту, не перегружая защитные силы организма», — отметила врач.
Ну и заключительный стереотип в этом ряду говорит о том, если все уже вокруг привиты, то самому скептику это не нужно. Опасность данного заблуждения в том, что как только прослойка привитых людей в обществе снижается, инфекция быстро возвращается. Например, это сейчас происходит с корью.
«Чтобы вирус не мог распространяться, нужен коллективный иммунитет. Отказываясь от защиты, человек становится “слабым звеном”, через которое болезнь может добраться до тех, кому прививки противопоказаны по медицинским причинам», — добавила врач.
Ранее мы писали, что врач-терапевт Наталья Крюкова рассказала об опасностях пневмококка.