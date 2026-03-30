Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае на реке Усьве откроют палаточный кемпинг

Для жителей и гостей региона открыли раннее бронирование.

Источник: Комсомольская правда

Краевое министерство по туризму предлагает жителям и гостям региона уже сейчас планировать летний отдых. Построенный по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» кемпинг в Усьве открыл раннее бронирование.

В зоне отдыха разместят 10 палаток на деревянных настилах. Каждую из них оборудуют электрическим конвектором для создания комфортного микроклимата.

На огороженной территории кемпинга уже есть кухня, современные туалетные комнаты, костровая зона и большой обеденный стол со скамейками, место для парковки. В комплекс также входит походная баня. Для гостей есть дополнительная услуга по сплаву на сапбордах и каяках, поездки на моторных лодках. В кемпинг можно заезжать с домашними животными.

Бронирование мест стартует на 28 апреля и продлится до конца сентября.