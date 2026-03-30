В Красноярске подвели итоги фестиваля «Театральная весна — 2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске наградили лауреатов фестиваля «Театральная весна — 2026». С 16 по 27 марта краевые театры представляли главные премьеры прошлого года. Ведущие театральные деятели выбрали победителей в номинациях драматических, кукольных и музыкальных театров малых и больших форм.
Лучшей премьерой в драматическом театре большой формы выбран «Лес» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина, малой формы — «Пучина» Городского драматического театра г. Шарыпово.
Лучшим спектаклем в музыкальном театре большой формы признана опера «Любить на войне» Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, малой формы — «Монумент» Красноярского музыкального театра.
Лучшая премьера сезона в театре кукол — спектакль «Дубровский» Красноярского театра кукол. Лучшая премьера сезона для детей и подростков — «Басни Крылова» Красноярского ТЮЗа.
Лучшая работа режиссёра в драматическом театре: Даниил Ахмедов, «Аладдин. Сын портного», Красноярский ТЮЗ.
Лучшая работа режиссёра в театре кукол: Александр Янушкевич, «Дубровский», Красноярский театр кукол.
Лучшая работа художника-постановщика в драматическом театре: Даниил Ахмедов, «Аладдин. Сын портного», Красноярский ТЮЗ.
Лучшая работа художника-постановщика в театре кукол: Екатерина Шиманович, «Дубровский», Красноярский театр кукол.
Лучшая работа художника по костюмам: Мария Высотская, «Турандот» Дж. Пуччини, Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.
Лучшая работа художника по свету: Максим Бирюков, «Тёмные аллеи», Канский драматический театр.
Лучшее музыкальное оформление спектакля: Дахалэ Жамбалов, «Басни Крылова», Красноярский ТЮЗ.
Лучшая мужская роль в спектакле драматического театра: Георгий Дмитриев за роль Геннадия Несчастливцева, «Лес» Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина.
Лучшая женская роль в спектакле драматического театра: Наталья Горячева за роль Раисы Павловны Гурмыжской, «Лес», Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина.
Лучшая работа артиста в театре кукол: Анатолий Малыхин за роль Кирилы Петровича Троекурова, «Дубровский», Красноярский театр кукол.
Лучшая мужская роль второго плана: Данил Коновалов за роль Аркадия Счастливцева, «Лес», Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина.
Лучшая женская роль второго плана: Таисья Иванова за роли дочери Лизаньки и Луп Лупыча, «Пучина», Городской драматический театр г. Шарыпово.
Лучшая работа режиссёра в музыкальном театре: Ирина Лычагина, Опера «Любить на войне» А. Чайковского, Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.
Лучшая работа балетмейстера/хореографа: Маргарита Зима., Музыкальная сказка «Мечтайка и его друзья» Е. Терехиной, Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.
Лучшая работа художника-постановщика в музыкальном театре: Екатерина Малинина, Мюзикл «Бой с Тенью» А. Байдо, Красноярский музыкальный театр.
Лучшая женская роль в спектакле музыкального театра: Дарья Рябинко за роль Розины в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник», Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.
Лучшая мужская роль в спектакле музыкального театра: Михаил Дубовцев за роль Тени Теодора-Христиана в мюзикле «Бой с Тенью» А. Байдо, Красноярский музыкальный театр.
Лучшая работа видеохудожника в музыкальном театре: Виктор Пащенко, Опера «Любить на войне» А. Чайковского, Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.
18+