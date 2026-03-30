У Омска вновь сбоит авиасообщение с Санкт-Петербургом

По состоянию на 8:00 понедельника, 30 марта 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о задержке единственного рейса — по маршруту Омск — Санкт-Петербург.
Борт авиакомпании «Северный ветер» из Северной столицы должен был прибыть в Омск в 8:20 по местному времени, однако на момент публикации имеет статус задержанного. Соответственно, сдвинулось время вылета рейса в обратном направлении. Ожидалось, что воздушное судно отправится в Санкт-Петербург в 9:25, однако, предварительно, он стартует лишь в 13:40, то есть на 4 с лишним часа позднее.
Отметим, до второй половины воскресенья, 29 марта 2026 года, в аэропорту Санкт-Петербурга действовали ограничения на прием воздушных судов в интересах «обеспечения безопасности полетов», что сказалось на работе воздушной гавани.
Отметим, за последнюю неделю ситуация с продолжительными сбоями графика авиасообщения между Омском и Санкт-Петербургом наблюдается не впервые.