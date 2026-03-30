Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование заключенных в Белоруссии

США поддерживают гуманитарные инициативы Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за помилование осужденных в Белоруссии. Об этом он сообщил в Truth Social.

«Общее число заключённых, великодушно освобождённых президентом Лукашенко, превысило 500 человек с мая прошлого года. Я хотел бы выразить самую тёплую благодарность президенту за этот шаг», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что с нетерпением ждет предстоящей встречи с Лукашенко на следующем заседании Совета мира.

Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что в настоящее время рассматривается вопрос о возможной встрече Александра Лукашенко с Дональдом Трампом. По ее словам, глава Белоруссии будет рад обсудить с американским коллегой вопросы международной повестки и двусторонних отношений.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше