Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование заключенных в Белоруссии

Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что в настоящее время рассматривается вопрос о возможной встрече Александра Лукашенко с Дональдом Трампом. По ее словам, глава Белоруссии будет рад обсудить с американским коллегой вопросы международной повестки и двусторонних отношений.