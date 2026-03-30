Бастрыкин взял на контроль ситуацию с качеством воды в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у красноярских коллег доклад по уголовному делу, возбужденному из-за нарушений прав жителей Рыбинского округа на качественную воду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В городе Заозерный, где проживает около десяти тысяч человек, местные жители уже длительное время жалуются на непригодную для питья воду, поступающую из кранов. Горожане неоднократно обращались в различные инстанции, однако проблемы с водоснабжением, не соответствующим санитарным нормам, так и не были решены.
В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на особом контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске спецтехника откачивает с дорог воду.