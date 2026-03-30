Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с детсадом в Прокудском Новосибирской области

Ранее в средствах массовой информации сообщалось о неудовлетворительном состоянии детского сада в селе Прокудском. Сообщается, что из-за нарушения целостности кровли в здании регулярно происходят затопления помещений. Сложившаяся ситуация вызывает опасения, поскольку может негативно отразиться на здоровье детей.