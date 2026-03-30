Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с детсадом в Прокудском Новосибирской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, организованной по факту ненадлежащего содержания дошкольного учреждения в Коченевском районе.

Источник: Сиб.фм

Ранее в средствах массовой информации сообщалось о неудовлетворительном состоянии детского сада в селе Прокудском. Сообщается, что из-за нарушения целостности кровли в здании регулярно происходят затопления помещений. Сложившаяся ситуация вызывает опасения, поскольку может негативно отразиться на здоровье детей.

По данному факту в СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального ведомства Антону Бадулину представить доклад о ходе и промежуточных итогах этой проверки.

Ход исполнения поручения и самой проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

СК