Комсомольские нефтяники провели открытый лыжный турнир

Сотрудники Комсомольского НПЗ (входит в «Роснефть») провели массовые соревнования «Энергия жизни», приуроченные к Году единства народов России. Мероприятие прошло на лыжной базе «Снежинка» и объединило более 300 жителей города и ближайших населенных пунктов.
Снежная гонка была организована на высоком уровне: лыжные трассы оборудованы по стандартам всероссийских состязаний, для точной фиксации времени на старте и финише всех участников обеспечили индивидуальными номерами и электронными чипами.
Протяженность трасс была рассчитана на участников разного возраста и уровня подготовки. Дети участвовали в забегах на 0,5 и 1 км, женщины и подростки соревновались на дистанции 2 км. Мужчины, а также наиболее подготовленные лыжницы преодолевали трассу 3 км. На самый длинный маршрут 5 км вышли спортсмены с продвинутым уровнем катания. Итоги турнира подводила команда профессиональных судей.
Украшением праздника стала концертная программа с национальным колоритом: коллектив нанайской культуры исполнил танцы коренных жителей Приамурья в ярких этнических костюмах. В помещении лыжной базы для всех желающих провели мастер-классы по изготовлению нанайских сувениров, развернули выставки прикладного творчества и художественных фотографий величественной природы Дальнего Востока. Для самых маленьких гостей мероприятия аниматоры подготовили культурно-развлекательную программу.
В ходе состязаний было разыграно десять комплектов медалей, победителям и призерам вручили памятные призы, а всем юным участникам — сладкие подарки.
Поддержка массового спорта — одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти» и ее дочерних предприятий. Компания проводит масштабную работу по продвижению спорта и здорового образа жизни как среди сотрудников, так и населения в регионах деятельности. В рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» работники Комсомольского НПЗ регулярно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях, в том числе федерального уровня.