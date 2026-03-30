Жительница Красноярского края больше двух лет судилась с маркетплейсом из-за навязанного товара

Специалисты красноярского Роспотребнадзора помогли жительнице поселка Подгорный вернуть деньги за навязанные БАДы и отсудить у «Вайлдберриз» компенсацию за нарушение прав при выдаче заказа на пункте выдачи.
Все началось еще в 2023 году. Женщина оформила заказ на несколько товаров с оплатой при получении. Придя на ПВЗ, она решила отказаться от биодобавок, но сотрудник все равно списал за них деньги.
Покупательница направила претензию в адрес ООО «Вайлдберриз» с требованием принять товар и вернуть оплату, но получила отказ. Его аргументировали тем, что продовольственные товары надлежащего качества после получения их покупателем возврату не подлежат.
За защитой своих потребительских прав женщина обратилась в Роспотребнадзор, в суд был подан иск против ООО «Вайлдберриз». Тяжбы длились больше двух лет.
«Суд первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований, не признав ООО “Вайлдберриз” субъектом правоотношений между продавцом и покупателем. Это несмотря на доводы Управления о том, что маркетплейс не указал полные сведения о продавце (его местонахождение), лишив таким образом потребителя возможности предъявить претензию. При этом именно сотрудник ПВЗ неправомерно списал средства при наличии отказа от товара. Пришлось дойти до Восьмого кассационного суда. В своем определении он отменил решения нижестоящих судов, усмотрев в них нарушения, и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. В конце января этого года справедливость восторжествовала. Апелляционным определением Советского районного суда исковые требования были удовлетворены», — рассказали в Роспотребнадзоре.
По итогам разбирательств в пользу женщины с ООО «Вайлдберриз» взыскано более 15 000 рублей: 3 607 рублей — стоимость товара, 5 000 рублей — компенсация морального вреда, 5 102 рубля — штраф, 1 598 рублей — проценты за пользование чужими деньгами. После получения средств покупательница должна по требованию и за счет продавца вернуть навязанные БАДы. Решение суда вступило в законную силу.
