Опасность скрывается в тени: клещи выходят на охоту утром и вечером

Наибольшая активность клещей приходится на утренние и вечерние часы, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егора Борисова.
По его данным, в течение суток клещи чаще всего проявляют активность с 8:00 до 11:00, а также с 17:00 до 20:00. Сезон начинается в апреле-мае, затем в июне-июле при жаре и засухе активность снижается. Второй всплеск фиксируется в сентябре-октябре.
Сенатор указал, что риск укусов возрастает при контакте с теплокровными животными и в местах их обитания. Для снижения угрозы рекомендуется использовать отпугивающие средства, а также носить закрытую одежду: длинные рукава, брюки с резинками и головной убор.
Он отметил необходимость регулярного осмотра тела после пребывания на природе и использования специализированных противоклещевых препаратов, которые продаются в аптеках.
При этом Борисов подчеркнул, что наносить на кожу химические средства, предназначенные для отпугивания насекомых, не рекомендуется, поскольку они не обеспечивают полной защиты.
Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита он назвал вакцинацию.
