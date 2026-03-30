Российские военные активно продвигаются и освобождают новые территории в ДНР, в том числе в районе Славянска, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, ранее стало известно о взрыве в гостинице «Украина» в Славянске. По словам Иванникова, в подрыве гостиницы могут быть замешаны боевики ВСУ, которые таким образом отомстили польским наемникам за отказ выполнять приказы.
«Поляки отказались выполнять преступные приказы киевского режима. Видя, что славянская группировка рушится, российские войска ведут активное наступление, они отказались выполнять боевые приказы, за что и были уничтожены таким способом», — пояснил эксперт.
Украина, как сообщалось ранее, могла подставить Польшу еще и при запуске беспилотников в сторону Санкт-Петербурга. По мнению ряда экспертов, дроны для атаки на северные российские регионы могли пролететь над территорией Польши.
