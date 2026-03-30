В России ежегодно проводят более 500 трансплантаций сердца

Главный внештатный специалист, трансплантолог Минздрава РФ, профессор, академик РАН Сергей Готье отметил, что в стране накоплен обширный опыт хирургического лечения пациентов с сердечной недостаточностью.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Каждый год в России специалисты совершают около 500 трансплантаций сердца пациентам с сердечной недостаточностью. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист, трансплантолог Минздрава России, директор «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова» Минздрава РФ, профессор, академик РАН Сергей Готье.

«Ежегодно в РФ выполняется более 500 трансплантаций сердца пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Для этих людей пересадка — единственный шанс на жизнь. НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова уже много лет прочно занимает лидирующие мировые позиции по количеству выполняемых трансплантаций сердца. У нас накоплен самый обширный опыт, не только хирургического лечения этой категории больных, но и наблюдения их в динамике после пересадки», — сказал он.

Готье отметил, что после пересадки сердца дальнейшее состояние пациента во многом зависит от соблюдения рекомендаций и графика контрольных приемов у врача-трансплантолога.