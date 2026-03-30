Хабаровчанин устроился на стройку, чтобы воровать и продавать инструменты

Злоумышленник трудоустроился к предпринимателю, чья компания устанавливает вентилируемые фасады. Работать он, однако, не собирался — в планах было стащить с площадки оборудование и нажиться на его продаже. Уже в свою первую смену фигурант вынес из бытового вагончика на Калинина отрезную погружную пилу стоимостью 30 тысяч рублей, а через три дня забрал оттуда же ручной фрезерный станок за 50 тысяч рублей.