Хабаровчанин устроился на стройку, чтобы воровать и продавать инструменты

В Хабаровске 29-летнего мужчину будут судить за кражу инструментов со стройки, где он числился разнорабочим. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.
Злоумышленник трудоустроился к предпринимателю, чья компания устанавливает вентилируемые фасады. Работать он, однако, не собирался — в планах было стащить с площадки оборудование и нажиться на его продаже. Уже в свою первую смену фигурант вынес из бытового вагончика на Калинина отрезную погружную пилу стоимостью 30 тысяч рублей, а через три дня забрал оттуда же ручной фрезерный станок за 50 тысяч рублей.
Похищенное имущество мужчина быстро продал незнакомым людям возле Центрального рынка всего за 10 тысяч рублей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 быстро установили и задержали подозреваемого. В ходе расследования он полностью признал свою вину.
Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему два года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, он обязан полностью возместить потерпевшему 80 тысяч рублей ущерба.