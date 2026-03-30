Самым холодным днем недели в Красноярске станет понедельник

Понедельник, 30 марта, в Красноярске станет самым холодным днем наступившей рабочей недели. Синоптики Гидрометцентра обещают не выше +1 градуса, но солнечно. А в ночь на вторник температура упадет до −8 градусов. 31 марта будет уже значительно теплее — столбик термометра поднимется после полудня до +5. Правда, ночь на 1 апреля будет еще морозной (около −5 градусов) и даже может пойти снег. Но постепенно весна будет брать свое, и к выходным ночные температуры станут плюсовыми. Самым теплым днем рабочей недели станет пятница, по предварительному прогнозу, в этот день ожидается около +8 градусов. В выходные будет еще теплее — до +15. Такое потепление будет сопровождаться по большей части пасмурным небом, местами с непродолжительными дождями.