Юрист Слезкина рассказала о плановых рейдах по выявлению борщевика на участках

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Проверка участка на наличие борщевика может проводиться на основании жалоб от людей, плановых рейдов и мониторинга с помощью беспилотников. Об этом ТАСС сообщила адвокат Адвокатской палаты города Москвы, член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры» Олеся Слезкина.
«Процедура контроля за выполнением норм по уничтожению борщевика, закрепленная на федеральном уровне законом от 29 мая 2024 года № 114-ФЗ, носит строго регламентированный характер и основывается на приоритете профилактики. Проверки могут инициироваться на основании жалоб граждан, плановых рейдов или мониторинга, который часто проводится с применением беспилотных летательных аппаратов и видеозаписи», — сказала она.
Слезкина пояснила, что в процессе контроля инспекторы Россельхознадзора, Росреестра или органов местного самоуправления проводят осмотр участка и фиксируют нарушения, составляя по итогам мероприятия акт. «При выявлении несоблюдения требований, включая обязанности управляющих организаций, владельцу или пользователю земли выдается обязательное предписание об устранении нарушений с указанием конкретных сроков», — добавила адвокат.
По словам юриста, в случае игнорирования такого предписания инспектор направляет материалы для привлечения виновных к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. «Это делает наложение крупного административного штрафа практически неизбежным», — подчеркнула Слезкина. При этом, по ее словам, все решения и действия должностных лиц могут быть официально обжалованы контролируемым лицом.
В РФ с 1 марта 2026 года наличие борщевика на участке расценивается как ненадлежащее использование земель и грозит штрафом в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 50 тыс. до 100 тыс. для должностных лиц, для юридических лиц санкции достигают 400−700 тыс. рублей.