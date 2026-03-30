Мэр Красноярска раскрыл актуальную численность населения «большого города»

На начало 2026 года в Красноярске проживает 1 миллион 259 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин в своем Telegram-канале.
За последний год прирост составил 47 тысяч жителей. Из них около 5,6 тысячи — за счет естественного роста в прежних границах города, а остальные 41 тысяча появились благодаря присоединению соседних территорий в рамках муниципальной реформы.
Напомним, статус миллионника Красноярск впервые получил в 2012 году. К 2024 году численность горожан достигла 1,205 миллиона, а к 2025-му — 1,212 миллиона.
Сейчас Красноярск занимает шестую строчку в списке городов-миллионников России.
