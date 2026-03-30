Трамп: Сделка с Ираном может быть заключена «довольно быстро»

Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что сделка с Ираном может быть заключена в ближайшее время. Американский лидер ответил на вопрос о возможности соглашения, которое позволило бы вновь открыть Ормузский пролив, сообщив, что у США «осталось около 3000 целей», тогда как уже поражено 13 000.

— Еще пара тысяч целей осталось. Сделка может быть заключена довольно быстро, — сказал Трамп в интервью.

Он также отметил, что непрямые переговоры через пакистанских «эмиссаров» проходят успешно. Президент США допустил, что соглашение с Тегераном может быть достигнуто уже на этой неделе.

29 марта стало известно, что в Исламабаде, столице Пакистана, стартовали переговоры министров иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и самого Пакистана.

До этого спустя менее чем двое суток после анонсов ударов по электростанциям Ирана в ответ на блокировку Ормузского пролива, Дональд Трамп заявил о введении пятидневного моратория на такие обстрелы после «удачных» переговоров с Тегераном. При этом в Тегеране информацию о контактах с Вашингтоном опровергли.

