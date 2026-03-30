Весеннее половодье начнётся в Пермском крае раньше нормы

Половодье начнётся в Пермском крае раньше нормы, с 30 марта, сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.
По словам специалистов, снега в Пермском крае ещё много. Интенсивность его таяния была достаточно низкой до конца месяца. Однако тёплые последние выходные марта изменили ситуацию.
«К 30 марта приток воды в Камское водохранилище превысит 1000 м3/с, что даст формальный старт началу весеннего половодья 2026 года. Это значительно раньше нормы, но не рекордно рано (рекорд был отмечен в 2020 году, когда половодье началось в середине марта)», — пояснили метеорологи.
По прогнозу, как минимум до 2 апреля сохранится аномально тёплая погода в Прикамье. В Первые дни апреля дневной прогрев температуры воздуха может достигнуть 17 градусов.
«На участке от перми до Иван-горы, в районе Кунгура и к югу (Кунгурская лесостепь), а также, возможно, в районе Кудымкара начнётся сход снежного покрова, — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. — Приток воды в реки возрастёт, ожидается особо ощутимый рост уровней воды, особенно на малых реках в районе Перми и в бассейне реки Сылвы».
Вода будет прибывать по 40−60 см в сутки. Выход в пойму пока не прогнозируется. Это лишь первая волна половодья.
По прогнозу с 3 апреля в регион могут прийти дожди, что приведёт в активизации развития весенних процессах на реках к середине первой декады апреля.