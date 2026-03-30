Трамп заявил о тяжелом состоянии или смерти нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи

Президент США предполагает смерть нового лидера Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо находится в критическом состоянии. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times.

«Сын [погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи] либо мёртв, либо в крайне тяжёлом состоянии. Мы вообще ничего о нём не слышали», — сказал глава Белого дома.

Напомним, что США и Израиль нанесли удары по иранской территории. В первый же день атак погиб верховный лидер Ирана. Али Хаменеи был убит в результате авиаудара по его резиденции утром 28 февраля.

Позже стало известно, что преемником Али Хаменеи станет его сын Моджтаба. Церемония принесения присяги новому лидеру состоялась 9 марта в Тегеране.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил нового лидера Исламской Республики с его избранием на пост. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше