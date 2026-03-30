Трамп заявил о тяжелом состоянии или смерти нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи

«Сын [погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи] либо мёртв, либо в крайне тяжёлом состоянии. Мы вообще ничего о нём не слышали», — сказал глава Белого дома.
Напомним, что США и Израиль нанесли удары по иранской территории. В первый же день атак погиб верховный лидер Ирана. Али Хаменеи был убит в результате авиаудара по его резиденции утром 28 февраля.
Позже стало известно, что преемником Али Хаменеи станет его сын Моджтаба. Церемония принесения присяги новому лидеру состоялась 9 марта в Тегеране.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил нового лидера Исламской Республики с его избранием на пост. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана.