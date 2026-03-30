В Красноярске откачивают талую воду с дорог

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожные службы продолжают откачку талой воды с городских улиц.

Источник: НИА Красноярск

Работы ведутся сразу на нескольких участках, в том числе в переулке Медицинский, где вода активно стекает с возвышенностей из-за потепления.

Как отмечают в мэрии, техника дежурит в местах, которые традиционно подвержены подтоплению. В первую очередь работы проводят на основных магистралях, чтобы обеспечить проезд транспорта и избежать перекрытия движения.

Жителям напоминают, что в случае подтопления дворов необходимо обращаться в управляющие компании — именно они отвечают за откачку воды на придомовых территориях.

Отметим, что число проблемных участков постепенно сокращается. На таких дорогах устанавливают дождеприемные колодцы или подключают их к ливневой канализации. Кроме того, все новые дороги строятся с обязательной системой ливневой канализации.

