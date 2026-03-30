В Приморье отловили крупного тигра, охотившегося на собак в окрестностях села

В Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края заявили, что тигр находится в удовлетворительном состоянии и может быть выпущен обратно в естественную среду обитания вдали от населенных пунктов. Животному при осмотре установили спутниковый ошейник. По данным ведомства, с начала 2026 года это 11-й взрослый амурский тигр, изъятый из дикой природы.