В Приморье отловили крупного тигра, охотившегося на собак в окрестностях села

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Амурского тигра весом 210 кг отловили в окрестностях села Минерального Приморского края — раз в год он охотился на собак из этого населенного пункта. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
«Это крупный самец, который давно обитает в том районе. Раз в год на окраине села он забирал собаку. Отловили животное в профилактических целях», — сказал Арамилев.
По информации Центра «Амурский тигр», инспекторы охотнадзора отловили животное в ночь на 29 марта. Хищника доставили в Центр реабилитации диких животных «Тигр» в Алексеевке. В ходе первичного осмотра выяснилось, что у него повреждена подушечка на одном из пальцев. Эту травму ветеринары не сочли серьезной — она не мешает охотиться.
В Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края заявили, что тигр находится в удовлетворительном состоянии и может быть выпущен обратно в естественную среду обитания вдали от населенных пунктов. Животному при осмотре установили спутниковый ошейник. По данным ведомства, с начала 2026 года это 11-й взрослый амурский тигр, изъятый из дикой природы.