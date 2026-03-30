В Приморье отловили крупного тигра, охотившегося на собак в окрестностях села

Хищника доставили в Центр реабилитации диких животных «Тигр» в Алексеевке.

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Амурского тигра весом 210 кг отловили в окрестностях села Минерального Приморского края — раз в год он охотился на собак из этого населенного пункта. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Это крупный самец, который давно обитает в том районе. Раз в год на окраине села он забирал собаку. Отловили животное в профилактических целях», — сказал Арамилев.

По информации Центра «Амурский тигр», инспекторы охотнадзора отловили животное в ночь на 29 марта. Хищника доставили в Центр реабилитации диких животных «Тигр» в Алексеевке. В ходе первичного осмотра выяснилось, что у него повреждена подушечка на одном из пальцев. Эту травму ветеринары не сочли серьезной — она не мешает охотиться.

В Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края заявили, что тигр находится в удовлетворительном состоянии и может быть выпущен обратно в естественную среду обитания вдали от населенных пунктов. Животному при осмотре установили спутниковый ошейник. По данным ведомства, с начала 2026 года это 11-й взрослый амурский тигр, изъятый из дикой природы.