Благоустройство аллеи на Ивановской во Владивостоке стартует 1 апреля

Рабочие начали готовить к благоустройству аллею между домами 3 и 19 по улице Ивановской во Владивостоке: сейчас они ставят ограждение и просят местных жителей убрать машины с территории будущей стройки, сообщили в администрации города. Уже 1 апреля подрядчик собирается перейти к первому этапу работ — демонтировать старое покрытие и провести земляные работы.
По словам представителей компании, сейчас основная задача — огородить участок и обеспечить безопасность, чтобы техника могла зайти на объект без помех. Владельцев автомобилей просят заранее переставить транспорт с проезда посередине квартала, где вскоре начнут разбирать основание под новую аллею.
До конца августа на месте старой трамвайной линии планируют сделать пешеходные дорожки, установить опоры освещения и засеять газон. Следующие этапы проекта предусматривают детские и спортивные зоны, скамейки, урны и другие элементы городской инфраструктуры.
За ходом строительства следят специалисты муниципального предприятия «Зелёный Владивосток». В мэрии напоминают, что обновление аллеи на Ивановской включено в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которой в этом году также приведут в порядок ландшафтно-парковую зону ДВФУ и аллею на улице Кирова, 5−9.