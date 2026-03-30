Экскурсию по закулисью Театра молодёжи провели во Владивостоке

Стоит отметить, что попасть на мероприятие можно было бесплатно, но по предварительной регистрации. Она была завершена в поразительно короткие сроки — в столице Приморья, по всей видимости, очень много любителей театрального искусства. На экскурсии собрались зрители самых разных возрастов — и дети, и представители старшего поколения. Всем было одинаково интересно узнать секреты закулисной жизни Театра молодёжи.
Экскурсию проводили актёры театра Олеся Белоконь и Сергей Рюмкин, которые явно горят своим делом — рассказ шёл легко и интересно, а на вопросы присутствующих актёры отвечали с удовольствием. Так, например, Сергей Рюмкин рассказал, почему после реконструкции зрительного зала мест для гостей стало меньше.
«Ранее ряды были сделаны ещё в советские времена. Тут были колонны, которые мешали обзору, и на других местах, даже если зрители садились, часть сцены перекрывалась. Сейчас же была проведена огромная инженерная работа. Часть пространства была отведена под реквизит — это тоже очень важный момент в театре — а другая часть зрительного зала была перестроена так, чтобы абсолютно с любого места была обеспечена хорошая видимость», — рассказал актёр Сергей Рюмкин.
Зрители на экскурсии заглянули и на сцену, и за неё, попали в гримёрки актёров и увидели, откуда мастер управляет светом, а также узнали о процессе создания декораций. Над этим работает несколько сотрудников, которые из, казалось бы, обычных материалов создают такие декорации, которые помогут погрузить зрителя в магию постановки. Например, каменные плиты для спектакля «Ромео и Джульетта» создают из пенопласта. А подбор цвета и света — командная работа сотрудников цеха бутафории и световиков.
Актёры театра рассказали и о том, почему у них в группе почти не бывает коллег со звёздной болезнью.
«У нас наша группа в этом плане очень быстро “корону” сбивает, потому что мы все в жёстком коннекте друг с другом. И если мы видим, допустим, что кто-то начинает “корону” хватать, сразу опускают на землю. Потому что мы здесь все в равных условиях — иначе будет жёсткий развал, и ничего не будет получаться. А когда мы вместе на “одной волне”, это уже большая часть прогресса и процесса творчества», — рассказала актриса Олеся Белоконь.
Заглянули зрители и в студию звукозаписи, где привычные звуки извлекают из неожиданных предметов. Так, например, стук копыт лошади можно извлечь при помощи банки с камнями. А для создания звука ветра или шума поезда в студии есть специальные приборы.
В завершении экскурсии зрители смогли принять участие в импровизационном интерактиве. Желающие вышли на сцену и изображали того, кого вздумается, встраиваясь, однако, в общую картину импровизационной сцены. В итоге остались довольны все — и актёры-экскурсоводы, и опытные зрители, и самые юные участники экскурсии.