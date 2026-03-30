Врач Онищенко сказал, как защититься от нового варианта COVID «Цикада»

Новый вариант COVID способен более эффективно обходить иммунную защиту организма. Врач Геннадий Онищенко рассказал, как защитить себя от этого вируса.

Источник: Аргументы и факты

Защититься от нового варианта COVID под названием «Цикада» можно, соблюдая правила личной гигиены, предупредил в беседе с aif.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что вариант коронавируса BA.3.2, известный как «Цикада», в России пока не выявлен. Уточняется, что данный подвариант относится к линии SARS-CoV-2 «омикрон». Одна из его особенностей — повышенная способность обходить иммунную защиту.

«Нужно, особенно во время сезонных заболеваний, не забывать правила личной и коллективной безопасности: мыть руки, обращаться к врачу в случае появления симптомов заболевания. Нужно не забывать, что человек может быть носителем “омикрона” даже при отсутствии симптомов, а он может ходить и заражать других людей», — отметил врач.

Специалисты также рекомендуют прикрывать рот и нос при чихании одноразовым платком, регулярно дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются (дверные ручки, телефон), носить маску в местах скопления людей, проветривать помещения.

Ранее Онищенко назвал главную опасность нового варианта COVID «Цикада».