Врач Онищенко сказал, как защититься от нового варианта COVID «Цикада»

Защититься от нового варианта COVID под названием «Цикада» можно, соблюдая правила личной гигиены, предупредил в беседе с aif.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что вариант коронавируса BA.3.2, известный как «Цикада», в России пока не выявлен. Уточняется, что данный подвариант относится к линии SARS-CoV-2 «омикрон». Одна из его особенностей — повышенная способность обходить иммунную защиту.
«Нужно, особенно во время сезонных заболеваний, не забывать правила личной и коллективной безопасности: мыть руки, обращаться к врачу в случае появления симптомов заболевания. Нужно не забывать, что человек может быть носителем “омикрона” даже при отсутствии симптомов, а он может ходить и заражать других людей», — отметил врач.
Специалисты также рекомендуют прикрывать рот и нос при чихании одноразовым платком, регулярно дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются (дверные ручки, телефон), носить маску в местах скопления людей, проветривать помещения.
