Охота на невидимку: ВС РФ уничтожили неуловимый объект ВСУ из Британии

«Если такой подводный дрон движется на не очень большой глубине, то его можно уничтожить с помощью автоматических пушек, которые стоят на корабле, ну, а если глубина большая, то тут уже требуются глубинные бомбы, но, как правило, достаточно использовать автоматические пушки. То, что мы смогли отработать по данному подводному беспилотнику, подтверждает, что у нас есть определённая тактика действий по такого рода управляемым торпедам. Этот порядок у нас выработан, личный состав натренирован, поэтому в случае применения Украиной таких дронов на каких-то участках Чёрного моря, речь может идти о действиях против “Голубого потока” и “Турецкого потока”, мы сможем ответить достойно», — резюмировал военный эксперт.