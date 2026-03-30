Охота на невидимку: ВС РФ уничтожили неуловимый объект ВСУ из Британии

Силы Черноморского флота ликвидировали украинский автономный подводный беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, это дрон британской разработки.
«Украина использует подводные подводные беспилотники британской разработки. Ранее они пытались их применять против крымского моста. Внешне этот аппарат напоминает торпеду с электродвигателем. Он может находиться часами под водой и при появлении цели может атаковать. Наводится по шуму, который производят винты, но первоначальное целеуказание аппарат получает от наземных источников», — сказал он.
По словам эксперта, подводные дроны представляют определенную опасность из-за сложности их обнаружения.
«Такие аппараты можно обнаружить только с помощью акустических систем. При этом акустические системы должны быть достаточно чувствительными, а боевой расчет должен быть хорошо подготовлен к тому, чтобы он мог справиться именно с подводной целью», — объяснил собеседник издания.
Кнутов отметил, что выбор способа уничтожения такого подводного дрона зависит от глубина, на которой он находится.
«Если такой подводный дрон движется на не очень большой глубине, то его можно уничтожить с помощью автоматических пушек, которые стоят на корабле, ну, а если глубина большая, то тут уже требуются глубинные бомбы, но, как правило, достаточно использовать автоматические пушки. То, что мы смогли отработать по данному подводному беспилотнику, подтверждает, что у нас есть определённая тактика действий по такого рода управляемым торпедам. Этот порядок у нас выработан, личный состав натренирован, поэтому в случае применения Украиной таких дронов на каких-то участках Чёрного моря, речь может идти о действиях против “Голубого потока” и “Турецкого потока”, мы сможем ответить достойно», — резюмировал военный эксперт.