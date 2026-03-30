Контроль с воздуха: дроны выявляют борщевик — штрафы до ₽700 тысяч уже действуют

Проверки земельных участков на наличие борщевика проводят по жалобам граждан, в ходе рейдов и с применением беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Олесю Слезкину.

По ее данным, контроль осуществляется в рамках федерального закона от 29 мая 2024 года № 114-ФЗ. Проверки носят регламентированный характер и ориентированы на профилактику нарушений. Основанием для начала могут стать обращения граждан, плановые мероприятия или мониторинг с использованием беспилотных летательных аппаратов и видеозаписи.

В ходе проверки инспекторы Россельхознадзора, Росреестра или органов местного самоуправления осматривают участок и фиксируют нарушения. По итогам составляется акт. Владельцу или пользователю земли выдается предписание об устранении нарушений с указанием сроков.

При неисполнении требований материалы направляют для привлечения к ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. В этом случае назначается административный штраф.

С 1 марта 2026 года наличие борщевика на участке квалифицируется как ненадлежащее использование земли. Для граждан штраф составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

Читайте также: Милуокский каннибал Джеффри Дамер превратил свою квартиру в фабрику смерти на 17 жертв.