Священник Сеньчуков объяснил, могут ли пришельцы из НЛО быть демонами

«Демоны, то есть бесы, могут принять любую форму. Мы вообще не знаем, существует ли НЛО. Никто ещё не доказал его существование. А что это может быть? Опять же, мы не знаем. Может быть это какие-то разработки секретные, могут быть, действительно инопланетяне. Это могут быть бесы, искушения, которые наводятся именно для того, чтобы человека напугать, смутить или что-то ещё. Мы к таким вещам должны относиться, как сказано, не принимать и не отвергать», — сказал собеседник издания.