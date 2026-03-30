Священник Сеньчуков объяснил, могут ли пришельцы из НЛО быть демонами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает НЛО демонами, а не пришельцами. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) объяснил, можно ли в реальной жизни увидеть демонов.

Источник: Аргументы и факты

Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что он считает НЛО демонами, а не пришельцами, вызвало немало споров и возмущений в Сети среди тех, кто уверен, что встречался с реальными «зелеными человечками». Могли ли они быть демонами, корреспондент aif.ru спросил у иеромонаха Феодорита (Сеньчукова).

«Демоны, то есть бесы, могут принять любую форму. Мы вообще не знаем, существует ли НЛО. Никто ещё не доказал его существование. А что это может быть? Опять же, мы не знаем. Может быть это какие-то разработки секретные, могут быть, действительно инопланетяне. Это могут быть бесы, искушения, которые наводятся именно для того, чтобы человека напугать, смутить или что-то ещё. Мы к таким вещам должны относиться, как сказано, не принимать и не отвергать», — сказал собеседник издания.

При этом он объяснил, что люди могут видеть как бесов, так и ангелов.

«Ангелов могут видеть, бесов могут видеть. Просто другой разговор, что у нас есть защита от ненужных видений. Господь нам ее дал», — уточнил иеромонах Феодорит.

Как стало известно ранее, с заявлением о том, что НЛО — это не пришельцы, а демоны, вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в эфире шоу Бенни Джонсона.

