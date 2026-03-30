Эксперт Сафонов рассказал, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Необходимо подать заявление в Соцфонд для оформления пенсии по старости за месяц до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«После достижения пенсионного возраста работник может продолжать работать по своему желанию. В Трудовом кодексе Российской Федерации нет запрета для работы после достижения возраста выхода на пенсию. Для оформления пенсии по старости необходимо за 1 месяц до достижения пенсионного возраста подать заявление в Социальный фонд. Это можно сделать через портал Госуслуг, в местном МФЦ или обратиться в ближайшее отделение Соцфонда», — сказал Сафонов.
Чтобы подать документы, необходимо взять паспорт, СНИЛС, а также сведения, которые подтвердят трудовой стаж (трудовая книжка, справка об открытии ИП, выписки из центра занятости, если у заявителя был период, когда он состоял на учете как безработный), пояснил эксперт.
Если заявитель увидит неполные сведения в выписке с личного листа о трудовом стаже, то стоит собрать дополнительные данные, подтверждающие факт работы. По словам эксперта, такие ситуации происходят в силу уклонения работодателя от уплаты страховых взносов за работников, технических ошибок или же в отсутствии в системе Соцфонда сведений. Подтвердить стаж можно при помощи трудовой книжки, приказов о зачислении на работу и выписок с расчетного листа, добавил Сафонов.
«Можно также обратиться в архив, если организация была ликвидирована и получить копию личного дела (оно хранится не менее 70 лет). Далее Соцфонд произведет автоматически начисление пенсии. Пенсия будет выплачиваться со следующего месяца после достижения пенсионного возраста на расчетный счет или по адресу места жительства через почту. Это определяет сам заявитель», — добавил Сафонов.