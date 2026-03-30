В Нанайском районе пьяный дебошир ударил женщину-полицейского бутылкой по лицу

В Нанайском районе домашний скандал обернулся уголовным делом и приговором суда. Местный житель, находясь в изрядном подпитии, напал на сотрудницу полиции, которая приехала на вызов о семейно-бытовом конфликте. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Все произошло, когда полицейские прибыли на место происшествия и предложили мужчине проследовать в отдел для разбирательства. Оказавшись в патрульном автомобиле, злоумышленник решил выразить свое несогласие с требованиями закона весьма агрессивным способом: он ударил сотрудницу полиции бутылкой прямо в лицо.
Мужчина полностью признал свою вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Нанайский районный суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Наказание оказалось относительно мягким: один год лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также на осужденного возложили дополнительные обязанности, за исполнением которых будут следить контролирующие органы.
Приговор уже вступил в законную силу.
