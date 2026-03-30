На правобережье Красноярска затопило частный сектор

В Красноярске переполненный сточный коллектор стал причиной подтопления одного двора и трех участков в переулке Медицинском. На затопленной территории находятся два жилых дома. Они пока не пострадали, сообщает пресс-служба краевого глава МЧС. В ведомстве также добавляют, что существует угроза затопления дома по улице Электриков. Жители от эвакуации отказались. На место ночью направлены ассенизаторские машины УДИБ. Специалистам еще только предстоит выяснить причины переполнения коллекторов.