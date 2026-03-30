В Красноярске переполненный сточный коллектор стал причиной подтопления одного двора и трех участков в переулке Медицинском. На затопленной территории находятся два жилых дома. Они пока не пострадали, сообщает пресс-служба краевого глава МЧС. В ведомстве также добавляют, что существует угроза затопления дома по улице Электриков. Жители от эвакуации отказались. На место ночью направлены ассенизаторские машины УДИБ. Специалистам еще только предстоит выяснить причины переполнения коллекторов.
На правобережье Красноярска затопило частный сектор
