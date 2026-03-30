18-летний пьяный бесправник устроил смертельное ДТП в Красноярском крае

В Ужурском округе Красноярского края перевернулся автомобиль с тремя юношами, есть жертвы.
Как рассказали в полиции, ДТП произошло сегодня ночью на 110 км автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое. 18-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением ВАЗ-2107 и допустил его опрокидывание на проезжей части.
«В результате ДТП 18-летний пассажир скончался на месте происшествия, 16-летнему пассажиру оказана разовая медицинская помощь. В момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель, не имеющий права управления ТС, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время суд примет решение об избрании ему меры пресечения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося», — рассказали в ГУ МВД.
