Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Технологический кризис: на Западе раскрыли, на что будет дефицит из-за блокировки Ормуза

Аналитик Джонсон: из-за войны в Иране в мире резко сократится выпуск чипов.

Источник: Комсомольская правда

Блокировка Ормузского пролива может вызвать резкое сокращение производства компьютерных чипов. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

Аналитик пояснил, что Персидский залив является важным источником гелия, который необходим для изготовления чипов.

«Теперь эти чипы не производятся, потому что нет гелия. А если их не производят, то компьютеры, мобильные телефоны, ракеты Tomahawk и все остальное, что зависит от этих чипов, становятся недоступными», — сказал эксперт.

Джонсон подчеркнул, что эта ситуация может привести к значительным последствиям для всего мирового производства продукции, использующей чипы.

Ранее KP.RU писал, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать влияние на мировые рынки. Его последствия могут затронуть российских потребителей. По словам доцента Михаила Хачатуряна, цены могут вырасти на такие товары, как орехи, сухофрукты, чай и специи.

