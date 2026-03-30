В трёх российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Ранее были опубликованы кадры первых минут после падения беспилотника на многоэтажное жилое здание в Краснодаре. Обломки дрона врезались в квартиру на 12-м этаже высотного дома. В результате удара выбило стёкла, а осколки повредили машины, припаркованные рядом. Также пострадали три человека, включая двух детей — они получили медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.