Зимняя резина уходит на балкон: во сколько обойдется «переобувка» железного коня

По данным Авито, в преддверии сезонной смены резины спрос на услуги шиномонтажа в Хабаровском крае в феврале 2026 года по сравнению с январем вырос на 21%. Самая популярная услуга — ремонт дисков с долей 31% от всех обращений, далее следуют покраска дисков с долей 20%, шиномонтаж с 16% и балансировка с 14%.