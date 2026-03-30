Зимняя резина уходит на балкон: во сколько обойдется «переобувка» железного коня

В Хабаровском крае спрос еще не достиг пиковых значений.

Источник: AmurMedia

По данным Авито, в преддверии сезонной смены резины спрос на услуги шиномонтажа в Хабаровском крае в феврале 2026 года по сравнению с январем вырос на 21%. Самая популярная услуга — ремонт дисков с долей 31% от всех обращений, далее следуют покраска дисков с долей 20%, шиномонтаж с 16% и балансировка с 14%.

Средняя стоимость услуг варьируется от 300 до 2 000 рублей. Покраска дисков в среднем стоит 2 000 рублей. Выездной шиномонтаж обойдется в среднем в 1 200 рублей, что на 9% дороже стационарного сервиса, где услуга стоит 900 рублей. Ремонт дисков и вулканизация предоставляются по цене 1 000 рублей за каждую услугу, ремонт шин в среднем стоит 500 рублей, а балансировка колес — 300 рублей.

В регионе, отметили в сервисе, спрос на шиномонтажные услуги традиционно растет ближе к весне. Основной пик приходится на апрель и май, когда водители массово меняют зимнюю резину на летнюю.