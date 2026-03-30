Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный бесправник перевернул жигули с пассажирами — есть погибшие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На трассе Ачинск — Ужур — Троицкое на 110-м километре произошло смертельное ДТП.

18-летний парень за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением: автомобиль перевернулся. Один из пассажиров скончался на месте, второй получил травмы. В момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности.

Как выяснилось, молодой водитель был пьян и не имел прав. Парня задержали. Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства случившегося, сообщают в краевом МВД.